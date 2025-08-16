AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70)

Le Sénégal a remporté son troisième match dans le groupe D de l’AfroBasket 2025 en Angola, en dominant le Mali sur le score de 80 à 70.



Malmenés en première mi-temps (32-40 à la pause), les Lions du Sénégal ont renversé la tendance grâce à une performance collective impressionnante dans le dernier quart-temps, remporté 27 à 10..



Le capitaine Brancou Badji, bien épaulé par Jean-Jacques Boissy et Moustapha Diop, a été décisif dans cette remontée.



Moustapha Diop a inscrit 16 points et gagné 10 rebonds (double-double). Brancou Badji et Jean-Jacques Boissy ont marqué 17 points chacun



Ce succès permet au Sénégal d’enregistrer sa deuxième victoire en trois matchs, et de rester en course pour la qualification dans ce groupe relevé où figurent également l’Égypte et l’Ouganda.