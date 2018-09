ACT d'Abdoul Mbaye : Démission du Directeur exécutif du parti

Soubresaut à l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) d'Abdoul Mbaye. En effet le Directeur exécutif du parti Amadou Badiane vient d'annoncer sa démission. "J'ai démissionné le vendredi 7 septembre 2018 de mon poste de Directeur Exécutif et de ma qualité de membre du parti ACT de Abdoul Mbaye pour des raisons de convenance personnelle. Je quitte L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail après avoir occupé le poste de Secrétaire national à l'organisation et à la mobilisation , puis directeur de campagne des législatives 2017 et enfin Directeur Exécutif du parti" a t'il notamment fait savoir...