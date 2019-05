AC Milan : Gattuso démissionne de son poste d’entraineur

Après avoir raté la qualification pour la Ligue des Champions, Gennaro Gattuso a décidé de jeter l’éponge.



Le technicien italien, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2021 (5,5 M€ par an), vient d’annoncer sa démission de l’AC Milan via le quotidien La Republica.



« Décider de quitter le banc du Milan n’est pas simple. Mais c’est une décision que je dois prendre. C’est un choix qui me déchire, mais il est réfléchi. Je renonce à mes deux dernières années de contrat oui, parce que mon histoire avec Milan ne sera jamais une question d’argent », a-t-il lâché. L’information n’a pas encore été officialisée par le club.