ABDOU NDIAYE (Apr-Keur Maba ) : ' Pour survivre, l'opposition a convenu de polluer ce pays en soulevant des polémiques autour du gaz et du pétrole '

''L'opposition, dans certaines de ses composantes, tient vaille que vaille à installer ce pays dans la polémique autour du gaz et du pétrole. C'est principalement la tâche qui a été dévolue à Mamadou Lamine Diallo de Tekki, à Thierno Alassane Sall et à Abdoul Mbaye."

La révélation est de Abdou Ndiaye, responsable politique Apériste à Keur Maba. Câblant Dakaractu, Abdou Ndiaye invite les Sénégalais à ainsi faire la part des choses et de distinguer d'entre les opposants politiques ceux qui veulent installer ce pays dans une instabilité et ceux qui ont décidé de dialoguer pour l'intérêt national.



Abdou Ndiaye d'accuser les trois leaders politiques précités de ''chercher à survivre par le biais de la polémique autour de nos ressources gazières et pétrolières''. Pour lui, tout est clair : ''Ils travaillent à inventer des pseudo-scandales dans l'unique objectif de pouvoir continuer à exister politiquement, le temps de voir filer les prochaines 5 années. Et c'est Mamadou Lamine Diallo, lui-même, qui a demandé à cette opposition de continuer à surfer sur cette question si elle ne veut pas disparaître ou se voir réduite à sa plus simple expression.'' Notre interlocuteur de poursuivre : ''Au vu des partages effrénés des déclarations tenues par Thierno Alassane Sall à travers les réseaux sociaux, on ne peut s'empêcher de lui rappeler qu’il a, obligatoirement, partagé le contenu de l’accord évoqué entre Timis et BP pour avoir été ministre de l’énergie.''

Il bouclera son réquisitoire en martelant que ''jamais Aliou Sall ne sera sali par des marchands d'illusions qui ont perdu le nord avec la réélection du Président Macky Sall."