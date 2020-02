A l’heure de l’Emergence des Economies Africaines: l’application des principes et des procédures de la gouvernance d'entreprise, un fort levier de performance économique et sociale

La performance de l'entreprise;

La circulation soutenue de la bonne information pertinente;

De fortes responsabilités basées sur l’équité, le mérite et la compétence.

L’internationalisation des activités commerciales des entreprises et principalement l’exportation est souvent perçue comme étant réservée aux entreprises les plus compétitives et possédant une certaine maturité et des ressources financières, humaines, etc., assez conséquentes.Cette pression dictée par des politiques économiques et financières internationales ont contraint les États africains à fortifier et à solidifier leurs rôles dans la gestion des activités commerciales, économiques et des services dans un marché libre qui a conduit à un climat international marqué par des crises financières ayant des impacts directs ou indirects sur la plupart des marchés internationaux, régionaux et locaux.La nécessité d’intégration de l’économie des Etats africains dans l’économie mondiale sous le parapluie de la mondialisation, présente certes des effets positifs mais peut aussi induire des effets négatifs. Elle requiert une compétitivité et une performance des entreprises du continent qui exigent une transparence, un contrôle basé sur la bonne gouvernance, amenant les différentes parties à reconsidérer le rôle de l'État dans le management des entreprises et institutions publiques.………………………………………………..Les principes de gouvernement d'entreprise constituent d’importants leviers de transparence, de bonne gestion, de prévention et de résolution de conflits, et aussi de solides outils permettant l’obtention de résultats significatifs, d’une productivité accrue, d'efficacité et d'efficience, le tout visant à améliorer les performances de l'organisation dans son ensemble, ainsi que la circulation d’une information suffisante, fiable et pertinente.Dans un contexte d’émergence économique et de mondialisation marqué par une concurrence de plus en plus accrue, il est de l’intérêt croissant pour les gouvernementaux africains de s’engager résolument vers l’application pratique des principes et règles de gouvernance d’entreprise.Cependant il est important de souligner qu’il n’existe pas de modèle unique et standardisé de bonne gouvernance d’entreprise; différentes approches sont développées dans le monde et peuvent être adaptées au contexte qui diffère souvent d’un continent à un autre et d’un pays à un autre.Bien que le principe ne soit pas contraignant, il est dans l'intérêt des Etats en développement caractérisés par des économies émergentes, de tendre vers une culture du rendement et d’évaluer permanemment les entreprises et organisations afin de s’assurer du niveau d’applicabilité des principes et règles de la gouvernance d'entreprise de manière objective.La gouvernance d'entreprise est considérée comme un des leviers plus importants et nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise et garantir la transparence et la performance de celle-ci.Le mécanisme de gouvernance d’entreprise est un puissant outil qui vient combler l'écart qui peut exister entre d’une part les actionnaires et d’autre part les dirigeants d'entreprises en raison de pratiques passives qui pourraient nuire au bon fonctionnement de celles-ci. La bonne gouvernance d’entreprise est garante d’une meilleure efficacité économique et d’une meilleure prévention et résolution de conflits résultant de pratiques erronées de la direction de l'entreprise et d'audits internes ou externes ou par ingérence du conseil d'administration pouvant nuire au fonctionnement de celle-ci.La gouvernance d'entreprise n'est pas une accumulation de processus de contrôle procédural, c’est un mécanisme qui a pour objectif ultime d'améliorer les performances de l'entreprise et d’assurer l’obtention de capitaux à un coût raisonnable.L’application du concept de gouvernance d'entreprise est un choix judicieux qui permet de garantir une plus grande flexibilité managériale caractérisée par une prise de décisions, une évaluation des actions, une diversification du portefeuille d'investissement, une répartition des risques et une adhésion à une bonne éthique.Certes, il convient de reconnaitre que des obstacles majeurs subsistent encore car nombre d’entreprises restent encore hostiles à cette nouvelle donne et font preuve d’une forte résistance interne à ce changement du fait qu’elles ne sont pas encore bien préparées à basculer vers cette nouvelle culture qu’elles ont nécessairement besoin de maitriser et de s’approprier dans un premier temps.La gouvernance d’entreprise met particulièrement l’accent sur les leviers de performance et de responsabilité à travers une information fiable et pertinente et une mesure du rendement. Dès lors les critères de motivation et de productivité du personnel, d’efficience et d’efficacité s’avèrent être déterminants pour atteindre des objectifs fixés. Ainsi l’atteinte des objectifs de la gouvernance d’entreprise peut être évaluée à l’aide d’un ensemble d’indicateurs liés à des axes potentiels dont les principaux sont entre autres: