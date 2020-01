5ème journée Ligue 1 / Résultats et classement : Teungueth solide leader, les Mbourois se relancent, le Casa chute à domicile.

Les belles affiches de la 5ème journée ont tenu toutes leurs promesses ce week-end. Avec énormément d’oppositions mettant aux prises les équipes du podium et celles du bas de classement. 13 réalisations (1.85 but par match) ont été inscrites, au cours des sept rencontres. Pour un total de cinq victoires (deux à l’extérieur) et deux nuls.



C’est ainsi que les Rufisquois de Teungueth FC, premier du championnat, se sont brillamment imposés contre la Douane. Une victoire qui a permis au TFC de conforter sa place de leader.



Les « Bleu et blanc » de Dakar Sacré-Cœur restent sur leur belle lancée. Un succès 2-1 sur Diambars, les placent sur le podium (3ème, 10 pts +4)



Pendant ce temps, l’AS Pikine enchaîne les matches nuls (Déjà trois nuls en cinq parties.) Un partage des points avec Génération Foot (1-1) qui laisse Pikine au pied du podium. Les « Grenats » sont 7ème (7pts -1.)



La belle opération de la journée a été réalisée par le stade de Mbour qui a surpris le Casa Sports (2-0) au stade Aline Sitoé Diatta. Le dernier de la Ligue 1, l’USO (14ème 1 pt -9) continue sa descente aux enfers avec déjà une quatrième défaite.