5e édition de la conférence des femmes à Kigali: La ministre Ndeye Fatou Diané met l’accent sur les avancées telles que la digitalisation et l’autonomisation des femmes

La 5ème édition de la Conférence (Women Deliver) est abritée par le Rwanda cette année. Dans cette perspective , un forum ministériel s’est tenu ce mardi. Ainsi, il a été enregistré la participation des ministres de la Femme, des Finances, de la Santé, de la Jeunesse, de l'Education, Environnement, Technologie, etc., des pays du monde entier.







L’objectif visé par le forum était d’avoir des échanges d'expériences, de remettre en question et de se réengager dans de nouvelles façons de mettre en œuvre des programmes de transformation qui s'appuient sur les engagements mondiaux en faveur de l'égalité des sexes dans tous les secteurs, d'apprendre des politiques pour faire avancer l’agenda de l’égalité.







Trois thèmes majeurs ont été abordés durant ce forum auquel a pris part le ministre de la femme, de la famille et de la protection des enfants, Dr Fatou Diane Gueye. Durant ce panel, elle a partagé l’expérience du Sénégal et les politiques adoptées par l’Etat dans le domaine du numérique qui ont pris en compte la dimension genre dont la « Stratégie Numérique 2020-2025 ».







Dans son intervention elle a mis l’accent sur l’apport de la digitalisation dans la réalisation des objectifs d’autonomisation des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.







En ce qui concerne la digitalisation comme levier d’autonomisation de la femme, elle a relevé que la technologie et les innovations sont essentielles pour faire progresser les opportunités digitales des femmes et les filles car permettant d’apporter des solutions durables à leurs problèmes tels que la formation, l’accès au financement, l’auto-emploi et le gain de temps au regard des multiples tâches dont elles font face dans l’espace domestique et la communauté à côté de leurs activités économiques.







S’agissant de l’apport de la digitalisation dans la réponse à la violence faite aux femmes et aux enfants, elle a abordé les résultats encourageants de la plateforme gratuite Wallu « ALLO 116 » qui fonctionne 24h/24 et qui a renforcé significativement la politique de prise en charge des victimes de violences et des services de proximité au profit des familles. Cette initiative très bien appréciée a suscité l’intérêt des pays comme la Canada, la France, la Belgique qui ont félicité le Sénégal avant d’exprimer le souhait de nouer une éventuelle coopération dans ce domaine.