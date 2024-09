4ème Conférence sociale : L’employabilité et l’emploi des jeunes au cœur des préoccupations du PR Diomaye

Le président de la République a rappelé à l’occasion du conseil des ministres du mardi 10 septembre 2024 que l’emploi des jeunes constitue une forte demande sociale.



Ainsi, il fait savoir au gouvernement que c’est l’un des points clés du « rebasing social » annoncé depuis la formation du Gouvernement. C’est pourquoi il a demandé au Premier Ministre d’accélérer avec les ministres et acteurs publics et privés concernés, la mise en œuvre de la nouvelle politique de promotion de « l’employabilité et de l’emploi des jeunes », thème de la 4ème Conférence sociale en perspective.