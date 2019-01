44eme édition de la ziarra annuelle de Saré Mamady de Kolda : Chérif leheib Aïdara khalife général de la famille chérifienne : « Les familles religieuses sont des relais pour la stabilité sociale et nous demandons des élections calmes… »

« Les familles religieuses sont des relais sociaux pour la stabilité et la paix. Et nous demandons qu’il y ait des élections paisibles », voici les propos du khalife lors d'un point de presse organisé en marge de leur ziarra prévue les 1er et 2 février.



À cette occasion, il avance : « nous formulerons des prières à l’endroit de l’élection présidentielle à venir pour qu’il y ait une paix des cœurs et des esprits. Et nous ferons des recommandations à l’endroit des acteurs politiques pour qu’ils n’oublient pas que le pouvoir est donné par Dieu. »



Dans cette lancée, il précise : « nous leur demanderons de battre une campagne civilisée afin de préserver ce patrimoine qui nous est commun à savoir notre Sénégal. En ce sens, dans le cadre de la collaboration avec les services de l’État, nous remercions le président de la République et l’ensemble des membres de son gouvernement... Cette année, le coran sera lu 313 fois et dix mille fois la sourate Yacine en plus d’autres wirds. Nous aurons trois conférences dont la première portera sur la vie et l’œuvre du prophète (Psl), la seconde sur l’islam religion de paix, de solidarité et de développement et la dernière sur l’éducation dans son sens le plus large », avant de préciser : « après Médina Gounass la ziarra de la cité chérifienne de Saré Mamady est l’une des plus grandes car elle regroupe toute la sous-région (Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry... »