41ème Session de la FAO à Rome : Le ministre Moussa Baldé conduit la délégation sénégalaise

Le ministre de l'agriculture Moussa Baldé va prendre part à la quarante et unième session de la FAO qui se tient actuellement à Rome. Cette rencontre internationale prévue du 22 au 29 juin 2019 sera aussi une occasion pour départager les trois candidats en lice pour le poste de directeur de cette agence onusienne pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde. Aux côtés de ses homologues africains, le ministre Moussa Baldé a tenu un discours dans cette tribune sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour éradiquer la faim dans le monde.

À la fin des travaux, l'on saura qui va succéder au brésilien José Graziano Da Silva pour un mandat de quatre ans. Rappelons juste que les candidats sont au nombre de trois : un chinois, un géorgien et une française.