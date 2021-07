3ème vague meurtrière : Le CRD pointe "l'incompétence" du ministre Diouf Sarr et l'invite à rendre le tablier.

Pour les membres de la Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique qui s’est réunie en visioconférence le mardi 27 juillet 2021 pour se prononcer sur les questions de l'actualité, le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fini de montrer ses limites pour une gestion efficiente de la pandémie Covid-19.



"Sur la gestion de la Covid-19, la Conférence des Leaders a relevé l’incompétence manifeste du ministre de la Santé qui a démontré devant tous les Sénégalais qu’il n’a ni le niveau, ni les capacités qu’exige aujourd’hui une riposte efficace, ordonnée et rationnelle contre la pandémie pour arrêter les vagues de contamination et sauver les populations de la catastrophe", fait constater le CRD.



Par ailleurs, la conférence des leaders de l'opposition invite le président Macky Sall à démettre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr de ses fonctions de ministre de la santé à défaut qu'il rende sa démission.



"Le Sénégal regorge de ressources humaines compétentes, et le CRD considère qu’il n’y a plus aucun sens à maintenir l’actuel ministre de la Santé à son poste pendant que les contaminations et les décès explosent. À défaut de démissionner, Abdoulaye Diouf Sarr doit être démis de ses fonctions pour faire place à la compétence, à la rigueur et au professionnalisme", insistera le CRD dans un communiqué rendu public...