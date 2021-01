3ème jour de couvre-feu / Rond-point "Case-bi" : Les jeunes défient encore les forces de l'ordre...

La troisième soirée du couvre-feu a été relativement calme dans les quartiers de la capitale sénégalaise. Un calme qui a été troublée par les heurts notés au niveau des Parcelles Assainies, plus précisément au niveau du rond-point "Case-bi" où des jeunes ont brûlé des pneus sur la voie publique en guise de défiance et de manifestation. La situation n'a pas dégénéré grâce à la promptitude des forces de l'ordre qui sont rapidement intervenues. Un des jeunes manifestants sera arrêté et embarqué à bord d'un véhicule de police banalisé...