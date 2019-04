36e journée Premier League : Liverpool atomise Huddersfield 5-0 grâce à un doublé de Sadio Mané, qui inscrit son 20e but de la saison

Les "reds" de Liverpool se sont facilement imposé devant Huddersfield (5-0), avec un but de Naby Keïta inscrit après seulement 15 secondes de jeu. Il sera imité par ses coéquipiers Salah et Mané auteur d'un doublé chacun. L'international Sénégalais, atteint ainsi la barre symbolique des 20 buts grâce à ce doublé.



Le numéro 10 de Liverpool est plus que jamais dans sa meilleure période en club. En inscrivant ce soir ses 19e et 20e but en Premier League, Mané a d'une part largement contribué à la victoire de son club. Et d'autre part gravé son nom dans les annales du championnat Anglais.

En effet, l'attaquant des 'lions" du Sénégal est devenu par la même occasion le quatrième meilleur buteur Africain de la premier League avec 63 buts.

Il dépasse ainsi l’ancien joueur de Manchester City, Yaya Touré (62 buts), le podium étant composé de Yakubu 95 buts, Adebayor 97 buts et Didier Drogba 107 réalisations. La course au titre reste complètement ouverte entre City et Liverpool...