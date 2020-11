2ème Forum du Numérique : « Vous avez une chance que nous n’avions pas à votre âge. Votre légende personnelle a fait de vous une génération du digital... » (Macky Sall)

Le rôle de l’État du Sénégal est de préparer la jeunesse à relever les défis de la révolution numérique. C’est pourquoi, selon le Chef de l’État Macky Sall, « m’adressant plus particulièrement à vous jeunes du Sénégal, je vous invite à poursuivre votre légende personnelle… S'agissant du numérique, vous avez une chance que nous n’avions pas à votre âge. Votre légende personnelle a fait de vous une génération du digital…. »



Ce forum doté du Grand Prix du Chef de l’État pour l’innovation dans le numérique en est la parfaite illustration. Un jeune âgé de 24 ans a raflé la mise avec un projet innovant sur l’agriculture, en utilisant des techniques basées sur l’intelligence artificielle. Un prix qui sera accompagné de 10 000 000 de FCFA mais que le chef de l’État Macky Sall compte tripler et le concours sera aussi élargi. Les jeunes de 15 à 17 ans pourront y participer.



« Vous pouvez y arriver parce que le possible n’a de limite que celle que nous nous fixons. Je félicite chaleureusement le lauréat de cette présente édition et les deux récipiendaires des prix spéciaux. Je vais vous offrir des possibilités de services… », a annoncé le Président de la République Macky lors de son allocution à la cérémonie d’ouverture du 2ème Forum du Numérique qui s'est tenu du 26 au 27 novembre au CICAD. Cette rencontre vise à établir un cadre d’échanges privilégié entre les acteurs évoluant dans l’écosystème numérique et les pouvoirs publics.



La finalité est de renforcer l'environnement des start-up et créer un espace d’échanges de haut niveau pour le développement inclusif du Numérique au Sénégal. L’innovation est aussi au rendez-vous en accompagnant la transformation digitale du Sénégal. Sans oublier le troisième objectif de ce forum qui est de communiquer : promouvoir la stratégie SN2025 et les solutions technologiques innovantes développées par l’écosystème numérique.