27ème Edition du Festival International de Jazz de Saint-Louis : Ambiance et effervescence dans la vieille cité.

Un temps fort que les populations de la capitale du Nord, leurs illustres hôtes, des milliers de touristes et autres visiteurs attendent avec impatience, c’est à coup sûr cette période, durant laquelle des jazz-men de gros calibre, qui viennent d'Afrique, d’Europe et des Etats-Unis, vont enflammer les soirées du « In » organisées encore sur la place Faidherbe. Ainsi, les amateurs de jazz auront droit à quatre nuits d’orgie musicale.

Jusqu’au 30 Avril prochain, les visiteurs auront l’occasion de musarder à travers les rues, ruelles et artères de la vieille cité, découvrir le beau palais de la gouvernance qui trône imperturbable au milieu des quartiers de Lodo et de Sindoné (quartiers du Nord et du Sud de l’île).



Pour traverser le célèbre pont Faidherbe, trait d’union entre l’île et le faubourg de Sor, considéré comme le poumon économique de la ville, pour visiter les vieilles chaumières de Guet-Ndar, Santhiaba, Gokhou-Mbathie, les endroits paradisiaques et idylliques de l’hydrobase, de la Langue de Barbarie, des îles de Bopp-Thior, Doune Baba Dièye, pour s’adonner à des randonnées pédestres entre les collines et les dunes du Gandiolais.



Les illustres hôtes de l’association Saint-Louis/Jazz et autres invités de marque, auront aussi l’opportunité de contempler ces guirlandes de restaurants et de gargotes, ces galeries d’art et d’artisanat très accueillantes, ces hôtels, auberges et autres réceptifs remis à neuf et qui invitent au dépaysement, les lustres éblouissants d’une ville chargée d’histoire, ses monuments historiques et ses sites touristiques qui permettent toujours de mieux vendre la destination Sénégal. Ils se retrouveront également dans les différentes manifestations culturelles d’assez bonne facture prévues cette année par Me Diop et son équipe...