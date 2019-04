21e Journée ligue 1 / Résultats complets et classement : Le Jaraaf en mode « Remontada », AS Pikine, TFC et Casa sports font du surplace, la Linguère vers la L2

Le Jaraaf continue sa folle remontée en disposant du Stade de Mbour (2-1), le leader Génération Foot maintient sa cadence avec une nette victoire face au Ndiambour (2-0.) Au même moment L’AS Pikine, Teungueth FC et le Casa respectivement 4e, 5e et 6e signaient des matchs nuls et voient le podium et le titre s’éloigner.