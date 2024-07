1ère édition du Festival national du sport scolaire / Thiès à l'honneur du 1er au 5 août : 2.356 participants attendus dans la cité du rail

La 1ère édition du Festival national du sport scolaire sera organisée cette année dans la cité du rail (Thiès). Un Crd préparatoire est en train d'être initié à cet effet à la gouvernance de Thiès.

Ainsi, les délégations seront accueillies le 31 juillet prochain et la cérémonie d'ouverture quant à elle, est prévue le 1er août 2024. Au total, 2.356 participants (encadreurs, officiels, membres du comité d'organisation, etc...) sont attendus à Thiès du 1er au 5 août prochain.

Ledit Festival vise à réunir "l'élite sportive scolaire des 16 académies du Sénégal pendant 5 jours à Thiès." L'occasion sera saisie pour une campagne de sensibilisation des "festivaliers sur les enjeux liés à la protection de l'environnement et sur l'importance de la promotion des valeurs citoyennnes, culturelles et religieuses."

Les cibles sont "les meilleurs élèves sportifs des régions et des départements en sport individuel, ceux qui détiennent un titre de champion ou vice-champion régional, et en sport collectif; ce sont les équipes championnes régionales dans les disciplines qui ont été retenues pour les phases finales nationales." Et les disciplines retenues sont entre autres, l'Athlétisme, la Gymnastique, la Lutte, le Football, le Handball et le Basketball...