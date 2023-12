1ere Édition BRII-Africa : "Au début, c'était un défi mais vous l'avez relevé. La recherche et l'innovation progressent en Afrique!" (Moussa Baldé).

La première édition de la Biennale de la Recherche, de l’innovation et de l’industrialisation en Afrique (BRII) a été clôturée ce Jeudi 30 Novembre. L'événement

qui a réuni des décideurs et acteurs de la médecine nucléaire au niveau national et international, a servi de cadre d'échanges et de dialogue mais également, de plateau pour dresser un bilan des réalisations dans le secteur, un inventaire des projets en cours, le recueil d’idées et projets, le partage d’expériences et l’amorçage d’activités de coopération et de collaboration des acteurs pour le développement de la médecine nucléaire au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.



Au sortir de ce colloque international, le jury a également honoré trois (3) start-up sénégalaises sur 11 qui ont présenté leur projet au concours des start-up. Les trois (3) gagnants ont tous reçu une enveloppe de 150.000 f cfa et un ordinateur des mains du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, en guise d'encouragement. Ce dernier, lors de sa prise de parole, a remercié l'ensemble des acteurs qui ont participé à la réussite de la 1ère BRII, félicitant les start-up avant de souligner : "Au début c'était un défi, mais vous l'avez relevé. C'est une aventure, elle a été belle. Je pense que le président de la République a passé une agréable matinée. Il a ouvert la première biennale de la recherche de l’innovation et de l’industrialisation. Dans 10 ans ce sera la cinquième biennale. Si on la tient, je pense que la recherche sénégalaise aura changé. Et le Sénégal pourra changer. C'est le but du jeu. Le Sénégal mérite cette biennale, l'Afrique mérite sa biennale. La recherche et l'innovation progressent en Afrique", tels sont les mots de la conclusion du ministre Moussa Baldé.