1er galop des Lions à Casablanca : Décrassage et réveil musculaire au menu, Fallou, Gana et Mame Biram ménagés

28 des 30 joueurs convoqués pour les matchs amicaux Sénégal/Ouzbékistan et Sénégal/Bosnie-Herzégovine ont rejoint le lieu de regroupement, sis sur l’avenue d'Anfa, à Casablanca. Une première vague de 2 joueurs, (Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye) est d’abord arrivée en début de matinée d’hier au Palace d'Anfa Hôtel, avant d’être complétée par un groupe de 26 joueurs, arrivés juste après 23h lundi.

Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers ont rejoint Casablanca après un bref rassemblement à Paris. A l’arrivée, seuls 25 joueurs ont participé au premier galop d’entraînement, tenu au complexe sportif de Casablanca, sous la supervision du coach Aliou Cissé et de son staff. C'était ce mardi à 10h.

Mis à part les deux "retardataires" (Santy Ngom et Moussa Konaté), Fallou Diagne, Gana Guèye et Mame Biram Diouf ont été ménagés, traînant de petits bobos, selon les concernés.

Le staff technique a débuté la séance par un léger footing d'une quinzaine de minutes, dans une ambiance de décrassage, ponctué par un réveil musculaire. Ensuite, Aliou Cissé et ses adjoints ont procédé à un petit jeu axé sur des passes à deux, effectué par des groupes de joueurs de champ.

Au même moment, les quatre gardiens Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis et Pape Seydou Ndiaye ont tenu une séance à part, sous la supervision du préparateur des gardiens, Tony Silva. Deuxième galop ce mardi à 18h au terrain d'entraînement du Wydad de Casablanca...