14e législature : La Grande coalition Wallu Sénégal lance un appel à l’unité de l’opposition.

La coalition Wallu Sénégal a tenu ce matin un point de presse pour revenir sur les contours des élections législatives du 31 juillet dernier. Dans son siège et en présence de plusieurs responsables politiques du parti démocratique sénégalaise et d’autres alliés de la Grande coalition Wallu Sénégal, la coalition Wallu Sénégal se félicite de cette victoire de l’opposition.



Mamadou Lamine Thiam, mandataire de la coalition estime que « le constat est que la coalition Benno Bokk Yakaar est défaite ». C’est selon Wallu Sénégal, une entité qui est à l’agonie. « Nous avons mis en place un système imparable qui nous a permis d’avoir des alliances dans les départements et de mettre à terre Macky Sall et ses éléments qui ont tant fait souffert les Sénégalais », a déclaré le mandataire de Wallu Sénégal.



À en croire Mamadou Lamine Thiam, la 14e législature va s’ouvrir sous les auspices d’une minorité de Benno. « Nous en tant qu’opposition, nous devons nous réunir et aller ensemble pour aller vers les changements que nous avons promis au peuple sénégalais. Nous appelons tous les députés, même ceux de Benno Bokk Yakaar pour entonner les mesures en vue du changement car, il faut que la majorité se renforce pour ne pas décevoir les sénégalais ». La Grande coalition Wallu Sénégal se réjouit de cette combinaison a été victorieuse et réaffirme son appel à l’ensemble de l’opposition pour l’unité.