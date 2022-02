142e Appel du Mahdi : Le président Macky Sall invite le Gouvernement à « prendre toutes les dispositions requises »

La communauté layène s’apprête à célébrer le 142e Appel du Mahdi, prévu les 4 et 5 mars 2022 à Yoff et Cambèrene. Pour les festivités, le comité d’organisation est à pied d’œuvre.



Et l'événement religieux a été abordé en Conseil des ministres de ce jeudi 24 février. Le président Macky Sall a en effet invité le Gouvernement à « prendre toutes les dispositions requises, pour assurer son bon déroulement dans les meilleures conditions. »



Les mêmes instructions ont été données pour l’organisation du Daaka de Médina Gounass. À noter que, depuis 2 ans, la communauté Layène a décidé de surseoir à la célébration de l’appel, à cause de la Covid-19...