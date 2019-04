13e journée d’intégration des étudiants du Cesag : un grand moment pour s’enrichir culturellement !

L’Association des stagiaires et étudiants managers (ASEMA) du Cesag a organisé la 13journée d’intégration, le samedi 6 avril 2019 au sein du centre africain d’études supérieures en gestion.Cette journée d’intégration est organisée chaque année par les étudiants afin de montrer la diversité culturelle en Afrique et plus particulièrement au sein du Cesag.Cet événement annuel est une occasion pour les étudiants venus de différents pays de consolider leurs relations. « On rentre burkinabé, on rentre sénégalais, on rentre nigérien, on rentre ivoirien, on rentre mauritanien, etc. mais on sort cesagois, on ressort africain, on ressort simplement enrichit des autres cultures que nous avons brassées… », a formulé le président de l’Asema, s’exprimant sur l’importance de la tenue de cette journée d’intégration.Le directeur général du cesag, Pr. Balibié Serge Auguste Bayala a magnifié le thème de cette année qui est « la diversité et le développement en Afrique » qu’il trouve « très intéressant ».Cette journée d’intégration a débuté par une parade de l’Asema, suivi de celle des différentes communautés avec la fanfare. S’en sont suivis la chorégraphie des différents pays et d’un défilé des misters et miss, une grande soirée s’est tenue pour fermer cette journée en beauté.