12e Journée Ligue 1 StarTimes / Résultats et classement : Teungueth FC cale à domicile, l'As Pikine nouveau leader, fin de série pour le Casa...

La 12e journée de la première ligue sénégalaise vient de connaître son épilogue, à l'issue de matches riches en rebondissements.

Le leader du championnat depuis plusieurs journées Teungueth FC s'est vu doublé sur le podium par son dauphin l'AS Pikine. En effet, le TFC tenu en échec devant son public 2-2 par Génération Foot, cédait deux points précieux aux Pikinois qui deviennent leader après leur courte victoire (1-0) contre Gorée qui recevait à LSS.



Dans les autres rencontres, le Casa sports qui signait trois victoires d'affilée après un début de saison compliqué, a été battu 1 à 0 par la lanterne rouge, la Sonacos qui jouait à domicile.



Dans le match qui opposait Niary Tally aux gabelous de l'As Douanes, Mouhamed Malang Coly a offert la victoire à NGB qui s'impose 1 - 0, mais reste avant dernier du classement.



La Linguère gagne 1-0 face au Stade de Mbour, alors que Dakar Sacré-Cœur et Mbour Petite-Côte se sont neutralisé 1-1.





TFC 2-2 Génération Foot



US Gorée 1-0 AS Pikine



Sonacos 1-0 Casa Sports



AS Douanes 1-0 Niary Tally



Linguére 1-0 Stade de Mbour



Mbour PC 1-1 Dakar Sacré-cœur