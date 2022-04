11e journée National 1 : AS Kolda s'incline à domicile devant Don Bosco.

L'AS Kolda vient de s'incliner devant Don Bosco de Tamba à domicile pour le compte de la 11e journée. Le match a été joué ce lundi 18 avril au stade régional. Et dès la première mi-temps, les visiteurs plieront le match en marquant deux buts.



En deuxième période, les koldois pousseront pour réduire le score en marquant un but. Et malgré leur détermination, le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire.



Avec cette énième défaite à domicile, l'AS Kolda se retrouve parmi les équipes en queue du classement.



Les nombreux supporters présents au stade ont fait la même remarque, notamment le manque d'expérience du coach. C'est pourquoi, ils réclament un nouvel entraîneur plus expérimenté pour ne pas enterrer les investissements importants des dirigeants.