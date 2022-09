05 morts sur l'axe Koungheul-Kaffrine : Le chauffeur du camion condamné à 01 an de prison ferme.

Le verdict est finalement tombé, après le jugement du chauffeur du camion impliqué dans l'accident sur l'axe Koungheul-Kaffrine ayant fait 05 morts.



Poursuivi entre autres pour mise en danger de la vie d'autrui et négligence, il avait avoué au tribunal qu'il ne détenait qu'un seul triangle de signalisation et l'avait mis derrière le camion lorsque son véhicule était tombé en panne sur la route.



Le tribunal a ainsi décidé de le condamner à 01 an de prison ferme.



Pour rappel, deux bus étaient entrés en collision au niveau de cet axe routier faisant 5 morts dont les deux chauffeurs et plusieurs blessés. Le chauffeur du camion qui a provoqué l'accident suite à un mauvais stationnement dû à un manque de triangle de signalisation, a été finalement fixé sur son sort...