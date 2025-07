 Concours Général 2025 : Trois prodiges du Bac honorés par le Président avec la distinction “Réussite Spéciale”

Lors d’une cérémonie chargée d’émotion au Grand Théâtre, le président Bassirou Diomaye Faye a personnellement décoré les trois meilleurs bacheliers de l’année dans la prestigieuse catégorie « Réussite Spéciale ». El Hadji Cheikh Dieng, premier au concours de récital du Coran, El Hadji Ba et Serigne Fallou Diaw, tous trois lauréats avec la mention « Bien », ont vu leur travail acharné récompensé au sommet de l’excellence nationale. Sous les applaudissements nourris de l’assistance, le chef de l’État a salué leur discipline et leur détermination, faisant de ces jeunes prodiges les symboles vivants d’un Sénégal qui mise sur le savoir et l’effort pour bâtir son avenir.