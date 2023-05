​Assemblée nationale : La conférence des présidents se penche ce jeudi sur les affaires en instance

Les membres de la conférence des présidents composés de son président et des vice-présidents, des présidents de commissions, du rapporteur général de la commission finance et du contrôle budgétaire, les présidents de groupes parlementaire et du représentant des non-inscrits, sont convoqués en réunion, le jeudi 11 mai 2023 à 12h. Il sera question au cours de cette réunion d’aborder le calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance.







Mais un peu avant cette rencontre, le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir pour l’élaboration du code de conduite pour les questions orales, les questions d'actualité et les questions d'actualité au gouvernement. Il va le soumettre à la conférence des présidents qui va définir une date pour les plénières.







Pour rappel, le 28 avril dernier, tous les points donc qui faisaient l’objet de discussion avaient été finalement rejetés à l’exception de celui de la Haute Cour de justice.