« Profession de foi » / Cheikh Bamba Dièye : « Ce que j'ai appris de mon père en politique. Il nous faut bânir les questions inutiles pour... Le paquet de projet de 25 milliards que j'avais laissé à la mairie de Saint-Louis... »

C'est dans une dynamique constante et à bâtons rompus que l'ancien maire de la ville de Saint-Louis s'est prononcé sur sa carrière politique, ses débuts dans ce domaine ainsi que ses acquis surtout, venant de son Père Abiboulaye Dièye.

En effet, dans ce nouveau numéro de "Profession de foi", le natif de Saint-Louis en bonne posture pour "la défense des intérêts des populations", estime "être plus que jamais opportun, de juguler les forces de toutes les sensibilités patriotiques, pour faire face à ce régime qui, comme il l'a souligné dans votre émission, "a failli à ses engagements et initiatives qu'il s'était assignés depuis 2012". Par ailleurs, l'ancien ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales a aussi ouvert une brèche concernant l'actualité, notamment les conclusions de la commission parlementaire sur l’affaire des 94 milliards qu'avait soulevée Ousmane Sonko. Ses ambitions pour la mairie de Saint-Louis aussi, n'ont pas été en reste...