Ziguinchor : un homme marié quitte la Guinée pour un week-end en Gambie en compagnie de sa maîtresse et perd la vie dans un accident.

Le drame a eu lieu le samedi 28 septembre, plus précisément au sortir du village de Tobor, situé à quelques kilomètres de la ville de Ziguinchor. Ils étaient au nombre de trois personnes dans le véhicule. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son volant avant de percuter un arbre. Le conducteur (l’homme marié) a perdu sa vie sur le coup, les deux autres victimes (sa maîtresse et la copine de sa maîtresse) s’en sont sortis avec des blessures.



Selon nos sources proches de leur famille, « ils ont quitté ce samedi matin la Guinée Bissau pour aller passer le week-end en Gambie, c’est en cours de route qu’ils ont fait l’accident ». Les victimes sont acheminées au centre hospitalier régional de Ziguinchor où les deux ont été prises en charge et le corps sans vie de M. N. déposé à la morgue dudit centre hospitalier.Ce dimanche 29 septembre, le corps sans vie de M. N. a été ramené à Bissau, où il a été inhumé.