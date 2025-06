Ziguinchor : Près de 4 tonnes de chanvre indien saisies par les Forces de Défense et de Sécurité

Une opération d'envergure menée par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) a permis la saisie de près de 4 000 kilogrammes (4 tonnes) de chanvre indien dans les îles Karone, situées au sud du Sénégal. Ce coup de filet spectaculaire a été présenté au ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, actuellement en tournée dans la région.



Les forces armées ont intercepté 453 sacs de chanvre indien, dont la valeur marchande est estimée à 373 millions de francs CFA. Cette importante saisie résulte d'opérations coordonnées entre l'armée, la gendarmerie et les douanes.



Jean Baptiste Tine n'a pas manqué de saluer l'efficacité de ces interventions. "J'en ai profité pour venir voir les résultats des opérations de lutte contre le chanvre indien menées cette année en deux phases par les armées, la Gendarmerie et les Douanes", a déclaré le ministre. Il a ajouté : "C'est presque 400 hectares de cultures détruites et 4 000 kg de chanvre indien saisis. C'est un résultat exceptionnel qu'il faut saluer."



Le ministre de l'Intérieur a également rappelé les conséquences néfastes de cette drogue sur la société. "Le chanvre indien détruit notre jeunesse, ruine notre économie et alimente une économie de guerre favorable à la criminalité organisée. C'est pourquoi nous menons un combat sans relâche contre sa culture, sa production, sa consommation et sa distribution", a-t-il souligné. Cette saisie intervient dans une zone sensible, connue pour ses trafics transfrontaliers et son instabilité latente.