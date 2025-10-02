Ziguinchor : L'ouverture du marché Tilène reportée

L’inauguration du marché Tilène à Ziguinchor, qui devait se tenir ce jeudi 2 octobre sous la présidence du ministre du Commerce et d'industrie, a finalement été reportée à une date non précisée, selon des informations provenant du ministère.



Ce report intervient alors que des désaccords subsistent entre certains commerçants et les autorités locales, notamment autour de la répartition des cantines dans le nouveau marché. Ces tensions auraient compliqué l’organisation de l’événement.



En attendant une nouvelle date d’inauguration, les parties concernées sont appelées à trouver un terrain d’entente pour permettre une ouverture dans les meilleures conditions.