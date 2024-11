Ziguinchor/Grève des étudiants : tirs de grenades lacrymogènes et de jets de pierres à l'université Assane Seck (UASZ)

Rebelote à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, où les étudiants ont repris les hostilités avec les forces de l'ordre. Le campus de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est devenu, ce mardi 26 novembre, le théâtre de tirs de grenades lacrymogènes et de jets de pierres. Ainsi, cela a eu comme conséquences la fermeture des écoles situées aux alentours de l’université et la suspension des cours. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, certains internautes déplorent le silence des autorités face à cette situation qui prévaut depuis quelques jours dans ce temple du savoir. "Les étudiants souffrent et vous êtes tous silencieux. On espère que, quand il y aura des dommages, vous n’allez pas sauter sur les étudiants", a écrit un internaute sur X (ex-Twitter).



Rappelons que les étudiants réclament la livraison des chantiers en cours au sein de l’université et l’amélioration des services de la restauration. Ainsi, ils ont décrété une grève illimitée, ce vendredi 22 novembre 2024.