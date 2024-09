Ziguinchor : GOV’ATHON présenté aux universitaires

En vue de présenter le projet Gov'athon, une mission du Ministère de la Fonction publique et de la transformation du Secteur public a été reçue le Samedi 06 par l’administration de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

L’initiative vise à avoir une administration publique performante au service des populations et du développement. Pour Ibrahima Baldé, représentant du ministère de la Fonction publique, la participation des universités à ce projet est primordiale. Il a précisé que cette tournée baptisée « Govatour », a permis au ministère de présenter Gov'athon dans toutes les universités publiques du Sénégal, afin de recueillir les idées, recommandations et doléances des jeunes.

« Nous voulons que ce projet soit porté par la jeunesse de ce pays, car elle représente l'avenir de notre administration », a-t-il souligné.

Le secrétaire Général de l'UASZ, s'est réjoui de la démarche et a rassuré toute l'équipe du projet de la disponibilité de l'Université Assane Seck de Ziguinchor à mettre à la disposition des étudiants porteurs de projets des outils nécessaires à leur participation à ce concours d'innovation et de créativité. « Cette initiative que nous avons bien appréciée et qui entre dans le cadre de la concrétisation de la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui souhaite avoir une administration performante au service des populations, doit davantage être cristallisée », explique Cheikh Ndiaye.