Ziguinchor : Deux individus arrêtés avec 8 kg de chanvre indien près du pont de Tobor

Selon l'information partagée par la Police Nationale sur ses plateformes digitales, le Commissariat central de Ziguinchor a mené avec succès une opération ayant abouti à l’interpellation de deux individus en possession de huit (8) kilogrammes de chanvre indien.



L’opération fait suite à un renseignement opérationnel indiquant que deux suspects, circulant à moto, auraient dissimulé un sac suspect non loin du pont de Tobor. Rapidement déployés, les éléments de la brigade de recherche ont intercepté les individus sur les lieux.



La fouille a permis de confirmer que le sac contenait bien du chanvre indien, pour un poids total de 8 kg. Les mis en cause ont immédiatement été conduits au commissariat où ils ont été placés en garde à vue. L’enquête est toujours en cours pour déterminer l’origine et la destination de la marchandise.