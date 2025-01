Ziguinchor : 300 millions mobilisés et 74 personnes arrêtées en sept mois par les eaux et forêts

Entre juin 2024 et janvier 2025, le service départemental des eaux et forêts de Ziguinchor a procédé à d'importantes saisies évaluées à plus de 300 millions de nos francs. C’est ce qu’a fait savoir le lieutenant-colonel Momar Sèye, ce 21 janvier. Une opération qui entre dans le cadre d'un programme de renforcement visant à lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique pour la préservation des forêts en Casamance.

"Autour du gouverneur de région, nous avons mis en place des stratégies de lutte contre l’exploitation des ressources forestières. Nous avons saisi 114 billons de teck, principalement dans les arrondissements de Niaguis et de Nyassia, ainsi que 314 planches et plateaux de teck. À cela, s’ajoutent 214 lattes de rôniers. Nous avons également confisqué, 15 tricycles; des vélos et plusieurs motos Jakarta qui servaient au transport des produits forestiers coupés illégalement. En outre, 74 personnes impliquées dans ces activités criminelles ont été arrêtées et remises à la justice. Ces saisies sont estimées à plus de 300 millions de FCFA", révèle le chef du service départemental des eaux et forêts de Ziguinchor.

Ce dernier a évoqué lors de ce face à face avec la presse, les difficultés auxquelles ses hommes font face sur le terrain, il s’agit des difficultés liées à l’accessibilité notamment dans les zones frontalières avec la Guinée Bissau.