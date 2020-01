Ziguincchor : Un jeune armé de couteau arrêté par la police...

L'arrestation vient de se passer à l'instant, non loin de l'école élémentaire Thionk au quartier Tilène de Ziguinchor.

C'est un jeune homme mince, de taille moyenne, armé de couteau qui a intimidé les enfants qui rôdaient aux alentours de l'établissement.

Il a appelé un des enfants, ce dernier sentant le danger, a courru pour se sauver, subitement, il lança le couteau vers l'enfant. Heureusement, il n'a pas atteint l'enfant.

Très vite repéré par les jeunes du quartier, le sieur qui s'appelle Mame Thierno Gomis, aurait donné comme prétexte pour s'échapper de l'étau des jeunes qu'il était un soldat.

Malheureusement, il n'a pas réussi à tromper ses bourreaux qui ont vite appelé les limiers qui se sont dépêchés sur les lieux pour le cueillir et l'emmener à la police.

Selon des sources bien au parfum du dossier, ce dernier ne jouirait pas de ses facultés mentales et son dossier serait déjà sur la table des enquêteurs.

Cette arrestation vient de se produire à moins de 72 heures de la boucherie qui a causé la mort de Maimouna Barry, une fillette de 04 ans au village de Kantène.

Nous y reviendrons...