Zahra Iyane Thiam à la Sicap Liberté : « Notre plus grand défi, c’est de ne pas décevoir nos administrés… »

Elle a jugé que l’heure a sonné pour faire de Sicap Liberté une commune de référence, comme elle l’a soutenu dans son programme. L’actuelle ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire veut entamer une nouvelle étape de gestion communale avec les populations de Sicap Liberté.

Zahra Iyane Thiam, accueillant le candidat de la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, attend également une large adhésion de la Sicap au programme du « Dakar Bù Bess » centré sur 100 engagements et axé sur 10 volets essentiels où le plus important, reste l’accompagnement et la structuration du secteur informel. La candidate de Benno à la Sicap Liberté, a listé son programme pour la commune en reconnaissant, que ce sont bien évidemment, les fils de la commune qui peuvent changer la donne.

La candidate malheureuse de 2014 affirme être bien outillée cette fois-ci, car « depuis 5 ans, elle ne cesse de communier et d’échanger avec les populations de Sicap Liberté, pour mieux les assister dans leurs préoccupations quotidiennes ». Pour voir leurs demandes satisfaites, Zahra Iyane Thiam leur recommande de faire le meilleur choix, en votant pour les listes de BBY...