Week-end social à Thiès : Le mouvement "Thiès d'Abord" déploie une palette d'activités

Une forte délégation du mouvement "Thiès d'Abord", avec à sa tête le président Me Habib Vitin, comme à l'accoutumée, a été aux côtés des populations de Thiès.

La première étape de la visite a été consacrée à la Cathédrale Sainte Anne de Thiès où la délégation a participé à la célébration d'une fête qui a enregistré la présence des fidèles venus des quatre coins de la cité du rail.

Ladite délégation s'est aussi rendue à Mbour3 au chevet de la famille des 2 enfants qui sont morts noyés dans une fosse septique à ciel ouvert. Me Habib Vitin en a profité pour présenter ses condoléances aux parents des victimes visiblement affectés par la disparition tragique de leurs enfants.

S'agissant du volet sport, les Asc Étoile et Avenir ont été à l'honneur. Après SOM, Diankèn, Jung et Jubbo de la Cité Lamy, les deux asc précitées ont reçu des mains du président du mouvement "Thiès d'Abord" des lots de matériel sportif pour mieux préparer leurs activités de "navétanes". Un geste vivement salué par les acteurs du sport qui ne voient presque plus de leaders thiessois sensibles à leur cause, ont-ils laissé entendre.

Pour rappel, le mouvement "Thiès d'Abord" s'inscrit dans le cadre d'une politique de développement qui prend en compte l'ensemble des couches de la société avec comme inspiration : Thiès d'Abord, " Agir local, Penser global"...