Week-end des Lions : Papis Cissé et Habib Diallo encore buteurs… Fodé-Ballo Touré marque son premier but en Pro !

En grande difficulté avec son club, le Milan AC, où il ne jouait plus beaucoup, Fodé Ballo-Touré a profité de sa première titularisation de la saison pour marquer son premier but avec le club Milanais. Mieux, le latéral gauche sénégalais (13 sélections) a saisi cette première titularisation contre Empoli battu 3-1, pour inscrire son tout premier but en pro. Tout vient à point nommé pour l’ancien monégasque.



En ligue 1 française, Habib Diallo est en mode serial buteur en Alsace. Malgré la défaite de son équipe, Strasbourg, 3-1 contre Rennes, l’attaquant sénégalais a réussi à réduire le score sur penalty à la 72ème minute. Écarté du dernier regroupement de la sélection nationale, le Thiessois en est désormais à quatre unités en L1. À ce rythme, Aliou Cissé pourrait bien faire appel à Diallo pour le mondial Qatar 2022…



Enfin, le vieux roublard, Papis Cissé (37 ans) a donné la victoire à Amiens qui s’empare de la première place de la Ligue 2 après dix journées. Auteur de l’unique but de la rencontre, l’expérimenté attaquant a encore fait mouche à la 29ème (1-0.) Il s’agit de son deuxième but en trois matches …