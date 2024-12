Visite officielle du Président Gabonais au Sénégal : "Nos deux pays ont des atouts pour développer une coopération dynamique et renforcée" (PR BDF)

Le chef de l'État gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma est en visite officielle au Sénégal, depuis le samedi 30 novembre 2024. Ce dimanche 1er Décembre, il a participé aux côtés de ses homologues de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie et des Îles Comores, à la cérémonie de commémoration du Massacre des Tirailleurs Sénégalais à Thiaroye. Ce lundi 2 décembre, son excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma a eu un long entretien avec son homologue Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, au Palais de la République. Une rencontre qui, selon le président Sénégalais, s'inscrit dans une longue tradition entre nos deux pays.

Ainsi, poursuit-il, "au plan bilatéral, le cadre juridique de notre coopération est riche et couvre des domaines variés, tels que la politique, le domaine militaire, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'économie, et le commerce. Nos deux pays ont des atouts pour développer une coopération dynamique et renforcée. C'est pourquoi, nous avons convenu avec le président Nguéma, qu'on devrait ensemble donner une nouvelle impulsion à notre partenariat pour le hisser à un niveau plus élevé", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye face à la presse.

Il souligne par ailleurs, qu'à cet effet, les ministres des deux délégations, ici présentes, se retrouveront pour explorer ensemble les nombreuses opportunités pouvant permettre d'intensifier davantage nos échanges économiques et commerciaux, mais également nos échanges d'expériences dans les domaines cibles d'intérêts communs", précise-t-il.

Sur ce, "j'encourage le secteur privé des deux pays à renforcer leur collaboration et à s'impliquer davantage dans le développement de notre coopération par l'investissement et le commerce"

Diomaye salue l'accueil et l'intégration des Sénégalais au Gabon

J'ai également remercié le président Oligui Nguéma, pour l'accueil et l'intégration des Sénégalais établis au Gabon depuis plusieurs générations.

Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêts communs, tels que les menaces sur la paix et la sécurité, les changements climatiques, les crises économiques et les risques de désintégration du multilatéralisme. Autant de défis majeurs qui nous engagent solidairement", rapporte le président de la République.