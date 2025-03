L’an 1 de Diomaye / Entre promesses, attentes, satisfecit et regrets : La 3ème alternance à l’heure du bilan

Ce fut un véritable tsunami politique qui s’est produit à l’annonce des résultats de l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Le candidat principal de l’opposition, représentant la coalition Diomaye Président, a remporté l’élection dès le premier tour. Une première pour un opposant au Sénégal. Et quel opposant ! À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, candidat du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), incarne un renouveau radical. Ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste et antisystème, il porte un projet de rupture, non seulement avec le parti au pouvoir, mais avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble.



Au lendemain de son élection avec plus de 54 % des voix, largement devant les partis traditionnels, Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa volonté ferme et sans ambiguïté d’opérer des changements profonds dans la gouvernance : « Rien ne sera comme avant », a-t-il déclaré devant les Sénégalais lors de son premier point de presse. Un objectif qui semble avoir été entendu, comme en témoigne la victoire électorale éclatante de Pastef aux législatives.



Le programme pour les prochaines années vise à consolider les institutions démocratiques, à repenser le système judiciaire et à améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Il s’agit d’orienter les efforts pour garantir à tous les Sénégalais un accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante dans un État de droit. L’Administration sénégalaise devra également concentrer ses efforts exclusivement sur la satisfaction des usagers. Un autre défi majeur réside dans la lutte acharnée contre le détournement des deniers publics, la corruption et la concussion, dont la persistance appauvrit le pays et le décrédibilise sur la scène internationale, selon les nouvelles autorités. D’ailleurs, le rapport de la Cour des comptes a révélé une situation jugée « catastrophique » en termes de finances publiques, comme l’a souligné le Premier ministre.



Le Pastef promeut également une politique d’endogénéisation de l’économie, en favorisant les entreprises privées nationales tout en s’ouvrant à une coopération internationale multiforme. Cette approche vise à permettre aux acteurs économiques sénégalais de participer à des partenariats gagnant-gagnant dans les marchés publics. « Je suis convaincu que seule notre capacité à promouvoir notre souveraineté économique peut aboutir à une volonté commune de construire un Sénégal capable de s’imposer dans le concert des nations. Il nous revient de repenser les critères de rationalité économique, en phase avec un modèle de développement endogène, de réconcilier notre industrie avec son artisanat, d’adapter la recherche aux besoins des populations et de rapprocher la science des citoyens », a déclaré le président de la République.



Mais que retenir des 12 premiers mois depuis l’arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et de son équipe ? Quels sont les actes posés au regard des promesses faites par Sonko et ses camarades alors dans l’opposition ?



Ce 24 mars 2025 marque l’heure du bilan de l’an 1 du régime actuel. Les avis divergent et concernent plusieurs secteurs d’activité : l’économie, les entreprises, l’emploi, la vie chère, pour ne citer que ceux-là. En effet, l’opposition insiste sur « le manque de vision et de clarté dans la gestion des affaires de l’État ». Selon elle, le tandem Diomaye-Sonko ne parvient toujours pas à trouver ses marques. Elle note également que c’est pour cette raison que « certains citoyens sont animés par un sentiment de regret concernant les premiers pas du régime ».



Cependant, les partisans du pouvoir considèrent qu’un véritable vent de changement a soufflé et qu’il portera ses fruits de manière significative.



Dans ce reportage réalisé par Dakaractu dans le cadre des premiers 12 mois du tandem, les avis divergent sur la gestion de l’État par Diomaye-Sonko.