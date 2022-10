Visite officielle à Tivaouane / Macky Sall révèle les propos de son aparté avec le Khalife Général qui lui déclare… : « Lepp lofi amone, mofi nekk ba taay dji, dara wagnékoucii ! »

Le président Macky Sall était dans la cité religieuse de Tivaouane ce jeudi matin, en perspective du Gamou de 2022 prévu ce samedi 8 octobre. C’est vers les coups de 11H30 que le chef de l’État et sa délégation dont le ministre de l’intérieur, Antoine Diome, du ministre des forces armées, Sidiki Kaba, entre autres, sont entrés au cœur de la ville sainte.



Sous un soleil de plomb, en toute sobriété dans son boubou trois pièces d’un blanc immaculé, le président Macky Sall a salué la foule avant de s’engouffrer dans la résidence privée du khalife général.



Une visite traditionnelle qui a donc démarré au domicile du khalife Général des Tidiane, Serigne Mbaye Sy Mansour, un peu souffrant, qui l’a reçu dans ses appartements privés, pour un aparté. À ce sujet, le président Sall fait part de la volonté affichée du khalife à bénir et accompagner l’action du gouvernement « Lepp lofi amone mofi nekk ba taay dji dara wagnékoucii ! » tels sont les propos de Serigne Mbaye Sy Mansour rapportés par le chef de l’État lors de son discours au sein de l'amphithéâtre de la mosquée Serigne Babacar Sy. Autrement dit, Macky Sall a vu son capital sympathie renforcé dans la cité religieuse au sein de la famille et de l’entourage de Serigne Mbaye Sy Mansour.



Auparavant, c’est dans le secret des lieux qu'il été reçu par le patriarche de Tivaouane dont les liens très étroits avec le président ne sont plus à démontrer. Sur ce, le président Sall n’a pas manqué de réaffirmer l'engagement de l’État auprès du khalife des Tidiane dans tous ses projets destinés au développement de Tivaouane. « En tant qu’État on fera de notre mieux pour faire de la ville de Tivaouane une ville moderne, avec une bonne couverture électrique, un système d’assainissement adapté à la démographie grandissante entre autres… », a promis en retour le président Macky Sall lors de son discours officiel.



Quelques mois après la pose de la première pierre au mois de juin dernier, de l’hôpital de niveau 3 de Tivaouane (46 milliards FCFA) débloqué dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, Macky Sall revient en terre "conquise". Lors de son allocution, le président Macky Sall qui a rappelé les nombreux chantiers réalisés et en cours de réalisation avec notamment un centre de formation moderne pour les jeunes qui y sera bientôt construit…