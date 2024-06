Visite du PR en France : "Le Sénégal a aujourd’hui une génération décomplexée!" (Marie Rose Faye)

Le déplacement du président de la République Bassirou Diomaye Faye en France est tout un symbole pour la redéfinition des termes de partenariat avec le Sénégal. C’est le point de vue de la nouvelle directrice de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME). Marie Rose Faye qui s’exprimait lors d’un entretien avec Dakaractu, a salué la posture du président de la République Bassirou Diomaye Faye qui montre que l’Afrique, le Sénégal en particulier, « sort de ce lot de décomplexés » devant l’occident. « L’heure est venue pour l'Afrique de traiter d’égal à égal avec la France et tous les autres pays du monde. Le président de la République l’a bien compris et c’est dans cette politique que nous devons nous engager », s’est félicitée Marie Rose Faye...