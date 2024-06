Visite du PR Diomaye Faye en France: "Guerre des mots" entre la RTS et France 24

Les sénégalais de la twittosphère ont assisté, hier mardi, à une "guerre froide" entre la chaîne de Télévision Française, France 24 et la chaîne Nationale Sénégalaise, la RTS à propos du déplacement du Président de la République Bassirou Diomaye Faye en France, ce mercredi 19 juin 2024. Une rencontre entre le chef de l'Etat Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et son homologue français, Emmanuel Macron est prévue dans l'agenda, renseigne la présidence de la République dans son message.



Dans un tweet sur le reseau social X , posté vers 2h42, la chaîne française, France 24 écrivait: "Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France mercredi pour sa première visite hors d'Afrique". Les jeunes du parti Pastef, communément appelés les Patriotes qui n'ont pas digéré ce qu"ils qualifient de " manque de respect" vis-à -vis du Président de la République, ont riposté à leur manière sur les réseaux sociaux. C'est vers 4h 11, que la chaîne Nationale, la RTS dans un tweet vient apporter la réplique à nos confrères de France 24 en ces termes : " Son Excellence M.@PR_Diomaye, Président de la République, est attendu à Paris ce mercredi pour participer au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinales, organisé par GAVI et l'Union africaine. Par la suite, il accordera un entretien au français Emmanuel Macron". Toutefois l'article de France 24 sera modifié dans la soirée vers 21h 22 avec des mots plus appropriés pour le rang du Président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Geneviève Goëtzinger, ex DG de RFI en rajoute une touche dans un tweet sur X. Selon la journaliste, la formule : «@PR_Diomaye rencontrera son homologue français » aurait davantage correspondu à la réalité des faits que les mots « il accordera un entretien au français Emmanuel Macron» @RTS1_Senegal un peu de professionnalisme ne nuit pas au service public, l’idéologie si", estime la professionnelle des médias.