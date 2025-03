Visite du FDR à Médina Baye : 'Depuis un an, notre pays est à l'arrêt" (Samba Sy, Pit)

Une forte délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), a été reçue ce mardi par le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahy Niass. Une occasion pour la délégation de soulever devant le khalife, les défis auxquels notre pays fait actuellement face.

''Nous avons tenu à partager avec les autorités religieuses, notre sentiment quant à l’état de notre pays[...]. Depuis un an, notre pays est à l'arrêt. Nos recettes chutent, nos dépenses croissent, notre crédit au plan international est affaibli et les sénégalais se posent de lancinantes questions. Notre jeunesse est en désarroi, nos femmes ne savent que faire quand elles vont au marché. Ceux qui avaient un emploi et travaillaient, se voient à tour de bras licenciés de manière abusive et absolument inacceptable...'', a martelé Samba Sy, porte parole du jour. "Nous sommes venus nous en ouvrir aux autorités religieuses de Kaolack et nous nous félicitons de l'accueil qui nous a été réservé'', a-t-il poursuivi.