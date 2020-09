Visite dans les zones inondées de Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma recueille les avis des sinistrés et promet des solutions durables.

L'ambassadeur itinérant, accompagné par une forte délégation, a bouclé sa visite dans les zones inondées et inondables de Kaolack.







Mohamed Ndiaye Rahma qui s'est rendu à Khakhoun, Sam, Médina Baye, Passoire, Gawane, Abattoirs Ndagane et Ndioloffène, Ngane, Darou Salane etc, a mis à la disposition des sinistrés, des denrées alimentaires, des kits d'hygiène et des enveloppes financières.







Ainsi, après avoir recueilli les doléances des impactés, le responsable politique de l'Apr à Kaolack, a promis de satisfaire les plus urgentes. Mohamed Ndiaye Rahma a informé que les travaux d'assainissement de la ville de Mbossé Madjiguène sont actuellement en cours et que l'exécution est à plus de 60%...