Violences sur les journalistes à Tambacounda : les reporters de la caravane du PUR rapatriés à Dakar par la gendarmerie

Les journalistes présents dans le convoi du candidat du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR) vont rentrer à Dakar jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, des actes de violence graves ont interrompu la caravane du PUR à Tambacounda. Deux morts ont été dénombrés et des voitures brûlées dont le bus des journalistes. Suite à ces violences, la caravane s’est dispersée, laissant les journalistes à eux mêmes avec dans leur rang trois blessés dont un grave. Réfugiés au poste de santé de Mbossou, les pisse-copies recevront l’aide de la gendarmerie qui s’est déployée sur les lieux pour prendre en charge leur sécurité, alors que la caravane du PUR avait fini de les abandonner. Aux dernières nouvelles et par l’entremise de certains patrons de presse, les autorités publiques ont décidé de les faire rapatrier à Dakar. Un bus totalement pris en charge par la Gendarmerie leur sera affecté pour un retour sain et sauf.