Violences post-électorale : Adama Bèye, Pdt de la nouvelle génération sénégalaise en marche lance un appel à la paix et à la responsabilité

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, l'homme d'affaires et par ailleurs leader de la nouvelle génération sénégalaise en marche, Adama Bèye, s'inquiète de la recrudescence de la violence durant la campagne électorale. C'est pourquoi il a envoyé un message fort aux jeunes, à la nouvelle génération.

"Je m’adresse aujourd’hui à la jeunesse sénégalaise, invitant tout un chacun à la retenue et à la paix. Les tensions post-électorales que nous vivons ne doivent pas nous diviser, ni nous éloigner de notre potentiel. Nous appartenons tous à cette même génération, partageant un avenir commun et des rêves d’un Sénégal fort et prospère", indique-t-il dans le document.



Pour Adama Bèye, "nos ressources pétrole, gaz, infrastructures sont des piliers pour bâtir un avenir radieux, et il est de notre responsabilité de ne pas compromettre ces acquis en suivant des discours divisionnistes. Je demande donc à chaque citoyen de faire preuve de discernement et de solidarité, au-delà des positions et des discours politiques. Ensemble, restons unis pour que notre pays devienne la première puissance économique en Afrique de l’Ouest", a-t-il lancé à l'endroit de la jeunesse.