Violences faites aux enfants : Les professionnels de la petite enfance écœurés, haussent le ton, et interpellent les autorités.

Regroupés autour d’une entité dénommée association sénégalaise de la petite enfance, ces professionnels ayant une cause commune pour promouvoir le secteur de la petite enfance n’ont pu rester passifs sur les dernières scènes de violence qui ont marqué l’actualité ces derniers jours. En effet, après le cas de la petite Anta Ndiaye à Bargny et le cas le plus récent qui fait état d’une vidéo virale sur laquelle on voit un enfant violenter un autre. Des scènes que regrettent Mme Belele Syvie Keny et ses collaborateurs aujourd’hui au cours d’un point de presse. Il leur a suffi, pendant plus d’une heure de temps, de revenir sur des cas de violences notés dans la société et de déplorer celle qui, si nous n’y prenons pas garde, risquerait de mettre le pays dans une situation désolante.



C’est pourquoi, dans une argumentation chronologique, Mme Maty Abdoul Aziz Mbaye, chargée de la commission Children Care et des relations avec les parents, a invité les parents à renforcer leur responsabilité et surtout leur attachement envers les enfants en se montrant de plus en plus disponible. Sinon, juge la présidente de Children Care, « les tout-petits peuvent se considérer abandonnés et prêts à s’adonner à des dérives. Elle a aussi, rappelé l’importance de la collaboration entre les parents et des acteurs au niveau des crèches pour mieux soulager les enfants.



L’association sénégalaise de la petite enfance invite aussi, l’État du Sénégal à contribuer de plus en plus à la formation des acteurs de la petite enfance qui sont au niveau des crèches. Pour mieux assister la petite enfance, la formation des acteurs.



L'Asen-PE vient s'ajouter à ce dispositif de promotion et de valorisation du secteur de la petite enfance et compte apporter sa valeur ajoutée à travers des outils modernes et pragmatiques. Ses membres croient fermement au potentiel des acteurs de la petite enfance et compte s'appuyer sur ces richesses pour fédérer et s'élever ensemble.