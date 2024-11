Violences électorales : Ousmane Sonko indexe Barthélémy Diaz et annonce le retour du « gatsa-gatsa »

À la suite des violences notées à Saint-Louis et ailleurs, Ousmane Sonko est monté au créneau pour accuser ouvertement Barthélémy Diaz. M. Sonko a déclaré avoir interpellé le président de la République et le ministre de l'Intérieur sur la série de violences, avec notamment les nombreuses attaques contre des militants de Pastef. Après avoir annoncé le retour du fameux « gatsa-gatsa », il a ajouté que Barth et consorts ne vont plus battre campagne dans ce pays…